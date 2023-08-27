БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Першотравневое наше: Украинская армия на северном фронте катится назад

Першотравневое наше: Украинская армия на северном фронте катится назад

Враг уверен, что ВС РФ в лоб брать Купянск не будут, хотя наши ДРГ уже кошмарят ВСУ в окрестностях Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС По сообщению нашего Минобороны (по состоянию на 18 августа), «На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений „Западной“ группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области».

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