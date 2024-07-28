Наверное, надо сказать пару слов о ситуации с арестом очередного бывшего зама уже бывшего заместителя министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу.
Торговать Родиной строго запрещено
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ИК
Иосиф Калинин
Из всего этого многословия понял только одно: провинившихся перед Путиным чиновников отправляют на перевоспитание к Патрушеву. Вот только непонятно: Патрушев - это Макаренко при Путине? А Совбез - это "колония для морально дефективных детей"?
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