Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Торговать Родиной строго запрещено

Торговать Родиной строго запрещено

Наверное, надо сказать пару слов о ситуации с арестом очередного бывшего зама уже бывшего заместителя министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Из всего этого многословия понял только одно: провинившихся перед Путиным чиновников отправляют на перевоспитание к Патрушеву.  Вот только непонятно:  Патрушев - это Макаренко при Путине? А Совбез - это &quot;колония для морально дефективных детей&quot;?
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