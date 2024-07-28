Торговать Родиной строго запрещено

ИК

Иосиф Калинин

Из всего этого многословия понял только одно: провинившихся перед Путиным чиновников отправляют на перевоспитание к Патрушеву. Вот только непонятно: Патрушев - это Макаренко при Путине? А Совбез - это "колония для морально дефективных детей"?