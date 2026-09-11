«Убили в Гааге»: Сербия простилась с генералом Ратко Младичем, которого люто ненавидела Европа

На одной чаше весов истории недоказанные обвинения в геноциде и пожизненной срок, на другой — всенародная любовь и воинские почести Вера Жердева На фото: похороны бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в Белграде (Фото: AP/TASS) «Генерал, спасибо твоей матери, что родила героя, возродившего славу сербского рода!», — так говорили в Белграде о генерале Ратко Младиче.