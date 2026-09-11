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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Черчесов: «Конате не 100 евро, чтобы мне нравиться. Я тренер‑педагог, моя задача – сделать любого футболиста лучше»

 Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что Мохамед Конате правильно воспринимает критику своего физического состояния.

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