WP: предложение Путина о переговорах поменяло ход дискуссии о санкциях

Переговоры о санкциях в отношении России, которые европейские чиновники вели с представителями США, неожиданно изменили направление после предложения президента РФ Владимира Путина о проведении переговоров по Украине.
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