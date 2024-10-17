💬Антон Федотов, начальник отдела ПБДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области о подготовке автомобиля к зиме https://vk.
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💬Антон Федотов, начальник отдела ПБДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области о подготовке автомобиля к зиме https://vk.