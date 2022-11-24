В Самарской области объявлена новая погодная опасность 24 ноября 2022 года

В 63 регионе сохранится неблагоприятная погода до конца дня четверга, 24 ноября. Местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сохранится вероятность образования гололеда, местами на дорогах сильная гололедица.
В 63 регионе сохранится неблагоприятная погода до конца дня четверга, 24 ноября. Местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сохранится вероятность образования гололеда, местами на дорогах сильная гололедица.
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