Бывшая сотрудница ЦСКА расказала, как игрок армейцев чуть не лишился глаза перед дерби со «Спартаком»

Бывший главный редактор ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева рассказала об инциденте, который произошел в 2020 году во время съемок промо-ролика, посвященного 45-летию фанатского движения армейцев.
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