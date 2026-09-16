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Бывшая сотрудница ЦСКА расказала, как игрок армейцев чуть не лишился глаза перед дерби со «Спартаком»

Бывшая сотрудница ЦСКА расказала, как игрок армейцев чуть не лишился глаза перед дерби со «Спартаком»

Бывший главный редактор ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева рассказала об инциденте, который произошел в 2020 году во время съемок промо-ролика, посвященного 45-летию фанатского движения армейцев.

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