Эбола вышла за пределы Африки: случаи уже зафиксированы в Германии и Франции

Число подтверждённых случаев Эболы в ДР Конго превысило 7,2 тысячи, более 3,5 тысячи человек погибли.
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