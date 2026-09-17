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Царьград

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Эбола вышла за пределы Африки: случаи уже зафиксированы в Германии и Франции

Эбола вышла за пределы Африки: случаи уже зафиксированы в Германии и Франции

Число подтверждённых случаев Эболы в ДР Конго превысило 7,2 тысячи, более 3,5 тысячи человек погибли.

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