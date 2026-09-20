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Царьград

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Артём Дзюба заявил о 50% вероятности завершения карьеры

Артём Дзюба заявил о 50% вероятности завершения карьеры

Русский футболист Артём Дзюба признался в неуверенности по поводу продолжения своей карьеры. Находясь в статусе свободного агента, он отметил, что ради Лиги чемпионов и сильной команды смог бы выйти на замену, но не видит смысла выступать за слабые команды.

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