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Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам

Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру «Россия» совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов.

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