Европейские лидеры говорят, что знали о бесполезности санкций против России, но ввели их и обрушили свои экономики потому что так было надо.
Новости "Евродурки" - местами троллинг, иногда - тонкий..
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Да, они ещё при Наполеоне возмущались,. - Как можно отступпющих наших солдат (французов), поднимать на вилы, 😱😱. Варвары 😢. Не правильно воюют..
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23 час.
sa
svet alex
Меня терзают смутные сомнения, что Зе точно тайный агент Кремля. Уничтожить сотни тысяч бандеровцев, разорить запад, экономику и государственность своей страны, выявить все американские биологические лаборатории на границах с Россией, обозначить всех ее открытых врагов ,дать возможность России спасти своих русских людей и расширить свои территории и еще много чего! Не удивлюсь, если после окончания СВО и нашей победы, он приложит руку ко лбу и скажет " тов.командир, ваше задание я выполнил до конца". Потому что вести так военную операцию как этот идиот , надо вообще не иметь мозгов. Но едва ли он доживет до ее конца!
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ага, 😉😂. Сырскому тоже медаль надо будет дать. Он так лихо загнал нациков в котлы, где мы их перебили. Как знать, как знать... 😜
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3 час.
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