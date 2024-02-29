Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    А Макрон бесится, еще и потому, что старший приказал))) Он же прд Лондон встал вместе с Германией. А то, что Россия в...Россия получит сп...
  • Елена Шарапова
    скоро, скоро все ждут этого!!!!Какие территории ...
  • Сергей Ковалев
    мутно пока всё. а как вам  такой расклад, - чистая фантазия! - Германия в лице бизнеса выходит к РФ с просьбой завоев...Россия получит сп...

Новости "Евродурки" - местами троллинг, иногда - тонкий..

Новости "Евродурки" - местами троллинг, иногда - тонкий..

Европейские лидеры говорят, что знали о бесполезности санкций против России, но ввели их и обрушили свои экономики потому что так было надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЭ
Наталья Эрнст
Да, они ещё при Наполеоне возмущались,. - Как можно отступпющих наших солдат (французов), поднимать на вилы, 😱😱. Варвары 😢. Не правильно воюют..
Ответить
23 час.
sa
svet alex
Меня терзают смутные сомнения, что Зе точно тайный агент Кремля. Уничтожить сотни тысяч бандеровцев, разорить запад, экономику и государственность своей страны, выявить все американские биологические лаборатории на границах с Россией, обозначить всех ее открытых врагов ,дать возможность России спасти своих русских людей и расширить свои территории и еще много чего! Не удивлюсь, если после окончания СВО и нашей победы, он приложит руку ко лбу и скажет &quot; тов.командир, ваше задание я выполнил до конца&quot;. Потому что вести так военную операцию как этот идиот , надо вообще не иметь мозгов. Но едва ли он доживет до ее конца!
Ответить
13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ага, 😉😂. Сырскому тоже медаль надо будет дать. Он так лихо загнал нациков в котлы, где мы их перебили. Как знать, как знать... 😜
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх