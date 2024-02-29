Новости "Евродурки" - местами троллинг, иногда - тонкий..

sa

svet alex

Меня терзают смутные сомнения, что Зе точно тайный агент Кремля. Уничтожить сотни тысяч бандеровцев, разорить запад, экономику и государственность своей страны, выявить все американские биологические лаборатории на границах с Россией, обозначить всех ее открытых врагов ,дать возможность России спасти своих русских людей и расширить свои территории и еще много чего! Не удивлюсь, если после окончания СВО и нашей победы, он приложит руку ко лбу и скажет " тов.командир, ваше задание я выполнил до конца". Потому что вести так военную операцию как этот идиот , надо вообще не иметь мозгов. Но едва ли он доживет до ее конца!