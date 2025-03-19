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Один на миллион: хирурги помогли пациенту с синдромом Протея

Один на миллион: хирурги помогли пациенту с синдромом Протея

Из-за патологии его правая нога была сильно деформирована и увеличена в объеме.Хирурги федеральных центров Минздрава России помогли пациенту с редким заболеванием, сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

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