Один на миллион: хирурги помогли пациенту с синдромом Протея

Из-за патологии его правая нога была сильно деформирована и увеличена в объеме.Хирурги федеральных центров Минздрава России помогли пациенту с редким заболеванием, сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.
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