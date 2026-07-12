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Остин Ривз о планах «Лейкерс»: «Хотим добиваться успеха сейчас и через пять, шесть, семь лет»

По словам форварда « Лейкерс » Остина Ривза , он обсуждал с руководством клуба краткосрочную и долгосрочную стратегии перед продлением контракта.

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