Советы и обновления финансового портала для пользователей всех уровней опыта Тамара АрноСоздайте резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств, который должен составлять как минимум 3-6 месяцев ваших ежемесячных расходов.
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