Спортивные выходные с «Известиями»

ХоккейРегулярный чемпионат КХЛ. «Локомотив» – «Спартак», «Металлург» – «Трактор», «Динамо» (Москва) – СКА, «Авангард» – «Салават Юлаев» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид В сезоне КХЛ уже прошло больше половины регулярного чемпионата, но интрига в борьбе за выход в плей-офф и первые места в обеих конференциях всё еще сохраняется.