ФИФА после ЧМ может применить санкции к тренерам и игрокам за критику судей на турнире, если их заявления можно расценить как дискредитацию (The Athletic)

ФИФА может применить санкции к игрокам и тренерам, критиковавшим судей во время ЧМ-2026. По информации The Athletic, в Международной футбольной федерации рассматривают возможность после окончания чемпионата мира принять меры в отношении участников турнира, чьи заявления можно расценить как дискредитацию.
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