Фильмы для всей семьи в Волгаре

Жителей микрорайона Волгарь приглашают на семейные кинопоказы, где они смогут выбрать между двумя детскими фильмами - "Сказка о Петре и Февронии" (для зрителей от 6 лет) и "Осторожно, дети" (также для зрителей от 6 лет).
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