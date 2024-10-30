Фильмы для всей семьи в Волгаре

Жителей микрорайона Волгарь приглашают на семейные кинопоказы, где они смогут выбрать между двумя детскими фильмами - "Сказка о Петре и Февронии" (для зрителей от 6 лет) и "Осторожно, дети" (также для зрителей от 6 лет).