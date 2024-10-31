Андрей Бочаров прокомментировал атаку БПЛА на Волгоградскую область. По словам губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов.
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Андрей Бочаров прокомментировал атаку БПЛА на Волгоградскую область. По словам губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов.