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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры назвали фаворита матча «Ливерпуль» – «Ман Сити». Победитель возглавит таблицу АПЛ

«Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в 28-м туре чемпионата Англии. Обе команды подходят к игру в отличной форме – и «Ливерпуль», и «Сити» выиграли 9 из 10 последних матчей во всех турнирах.

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