RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Гости на приёме в посольстве Франции в Ереване сообщили о симптомах отравления

Гости на приёме в посольстве Франции в Ереване сообщили о симптомах отравления

Присутствовавшие на приёме в посольстве Франции в Ереване по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2026 года сообщили о симптомах пищевого отравления, говорится в заявлении французского диппредставительства в Армении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии