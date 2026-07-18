Гости на приёме в посольстве Франции в Ереване сообщили о симптомах отравления

Присутствовавшие на приёме в посольстве Франции в Ереване по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2026 года сообщили о симптомах пищевого отравления, говорится в заявлении французского диппредставительства в Армении.
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