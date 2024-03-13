Украинский эксперт: российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ

На фоне сообщений о полном перехвате инициативы и успешных наступательных действиях ВС РФ практически на всех участках фронта, в последнее время можно нередко встретить новости об эффективном поражении артиллерийских позиций противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)