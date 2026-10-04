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Яёи Кусама: как галлюцинации стали бессмертными точками современного искусства

В мире искусства навсегда закрылась одна из самых ярких страниц — ушла Яёи Кусама, гений, который превратил свои галлюцинации в бессмертные узоры и инсталляции, став легендой современного искусства.

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