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Спорт Уик-Энд

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Что не так с «Зенитом»? Наелись, нужна смена тренера, встряска состава… Или Семак всё-таки найдет решение? Ответ не так прост

Что не так с «Зенитом»? Наелись, нужна смена тренера, встряска состава… Или Семак всё-таки найдет решение? Ответ не так прост

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью Metaratings.ru оценил игру «Зенита» на старте сезона-2026/27 и шансы петербургской команды на чемпионство.

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