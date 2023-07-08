Зеленский показал кадры поездки на остров Змеиный

Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военнослужащих Сакина Нуриева Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия на остров Змеиный, расположенный в Одесской области.
Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военнослужащих Сакина Нуриева Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия на остров Змеиный, расположенный в Одесской области.
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