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Зеленский показал кадры поездки на остров Змеиный

Зеленский показал кадры поездки на остров Змеиный

Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военнослужащих Сакина Нуриева Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия на остров Змеиный, расположенный в Одесской области.

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