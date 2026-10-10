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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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До -7. Какая погода будет в Алтайском крае 11 октября

До -7. Какая погода будет в Алтайском крае 11 октября

Осадков синоптики не прогнозируют После периода штормовой погоды в Алтайском крае заметно похолодает.

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