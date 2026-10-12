🚂 Билеты на поезда в Крым вновь можно купить за 90 суток В пресс-службе компании-перевозчика отметили, что правило действует для следующих поездов: ▫️ №7/8 Санкт-Петербург — Симферополь; ▫️ №27/28 Москва — Симферополь «Таврия Экспресс»; ▫️ №91/92 Москва — Симферополь; ▫️ №315/316 Адлер — Симферополь.