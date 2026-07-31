Татарстан халкына бу сезонда гриппның нинди штаммнары көтелүен әйттеләр

Бүген «Татар-информ» агентлыгында узган матбугат конференциясендә ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш эпидемиологы, Казан дәүләт медицина университетының эпидемиология һәм дезинфектология кафедрасы доценты Дмитрий Лопушов Татарстанда гриппның нинди штаммнары көтелүе турында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии