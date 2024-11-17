Глава МИД Украины заявил об одной из мощнейших атак ВС России

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об одной из мощнейших атак ВС России утром 17 ноября. «Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, критически важной инфраструктуры», — сообщил он в соцсети X.
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