Военкор Котенок: срочники в плену ВСУ каждое утро пели гимн России и «Катюшу»

Российские солдаты-срочники, попавшие в плен к ВСУ в Курской области, сражались до последнего патрона, а в плену в Сумской области продолжали проявлять сопротивление, ежедневно исполняя гимн России и «Катюшу» в ответ на украинский гимн.
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