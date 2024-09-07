Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Шуток не понимает? Путин не серьезно,надо понимать!Трамп признался, ...
  • Алатырка
    А цену рыбы видел? И ведь это не выращенная- это выловленная.Росрыболовство: п...
  • Eduard
    Надеюсь его пристрелили?МВД Армении: неиз...

Военкор Котенок: срочники в плену ВСУ каждое утро пели гимн России и «Катюшу»

Военкор Котенок: срочники в плену ВСУ каждое утро пели гимн России и «Катюшу»

Российские солдаты-срочники, попавшие в плен к ВСУ в Курской области, сражались до последнего патрона, а в плену в Сумской области продолжали проявлять сопротивление, ежедневно исполняя гимн России и «Катюшу» в ответ на украинский гимн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх