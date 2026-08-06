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Ян Диоманде: «Переход в «Реал» – воплощение моей детской мечты. Я благодарен «РБ Лейпциг» – клуб поверил в меня и дал возможность проявить себя на самом высоком уровне»

Ян Диоманде попрощался с «РБ Лейпциг» после перехода в «Реал».  Мадридский клуб подписал 19-летнего вингера за 125+15 млн евро .

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