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Рогозин заявил, что DDoS-атака не повлияла на работу Роскосмоса

Рабочие каналы управления сегментом МКС и другими космическими проектами не пострадали. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что каналы управления космической отраслью «надежно защищены и изолированы от киберпреступников».

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