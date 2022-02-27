Рогозин заявил, что DDoS-атака не повлияла на работу Роскосмоса

Рабочие каналы управления сегментом МКС и другими космическими проектами не пострадали. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что каналы управления космической отраслью «надежно защищены и изолированы от киберпреступников».
Рабочие каналы управления сегментом МКС и другими космическими проектами не пострадали. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что каналы управления космической отраслью «надежно защищены и изолированы от киберпреступников».
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