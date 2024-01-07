Европейский кошмар: Орбан может возглавить высший политический орган ЕС

Премьер Венгрии и один из главных евроскептиков в ЕС Виктор Орбан на полгода может стать исполняющим обязанности главы Евросовета в том случае, если лидеры стран ЕС не успеют выбрать преемника Шарля Мишеля.
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