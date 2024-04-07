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Какая роль отведена Арктике в новой холодной войне

Какая роль отведена Арктике в новой холодной войне

«Мы представляем, что к 2030 году Арктика останется регионом мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, динамичным, процветающим, устойчивым и безопасным домом для всех ее жителей… Арктический совет по-прежнему будет ведущим межправительственным форумом по арктическому сотрудничеству, продолжая продвигать знания, понимание и действия по вопросам, имеющим решающее значение для региона, и продолжит поддерживать прочную нормативно-правовую базу, применимую в регионе».

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