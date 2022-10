Компания Entertainment One UK Ltd, которой принадлежат права на бренды «Свинка Пепа», My Little Pony, «Трансформеры» и другие, с июля подала 115 исков за нарушение авторских прав к свердловским индивидуальным предпринимателям, которые торгуют товарами, используя указанные бренды.