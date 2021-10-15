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Суточный объем транзита газа через Украину упал почти вдвое

Суточный объем транзита газа через Украину упал почти вдвое

Суточный объем транзита газа через Украину снизился со 180 млн кубометров в сутки до менее 100 млн кубометров с начала 2021 года.

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