МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра 17 октября

Жителей столицы предупредили, что днем 17 октября прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.