МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра 17 октября

Жителей столицы предупредили, что днем 17 октября прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
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