Пострадавший при ударе по православному храму в Газе высказался об атаке

Один из жителей сектора Газа, пострадавший при обстреле расположенного там православного храма святого Порфирия, заявил в пятницу, 20 октября, что военные, которые бомбят местность, готовы бомбить всех подряд: и мусульман, и христиан.
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