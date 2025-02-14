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Царьград

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Таджикистан готов сотрудничать с Россией в расследовании теракта в Crocus City Hall

Таджикистан готов сотрудничать с Россией в расследовании теракта в Crocus City Hall

Таджикистан после теракта в "Крокусе" в марте прошлого года столкнулся с многократным увеличением числа возвращенных мигрантов: с 1 тысячи в год до 30 тысяч в год.

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