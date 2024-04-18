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Это опасно: Центробанк ЕС осудил предложение США передать российские активы Украине

Это опасно: Центробанк ЕС осудил предложение США передать российские активы Украине

Центробанк ЕС осудил предложение США передать российские активы Украине, пишет Financial Times. «Такая перспектива грозит нарушить международный порядок и поднимает множество вопросов», — заявила председатель Центробанка Кристин Лагард.

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