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Медведев о «Зените» и Кордобе: «Досужие выдумки. У нас нет разрешения от «Краснодара», поэтому не могли вести переговоры. К тому же есть понятия «порядочность» и «корректность»

Медведев о «Зените» и Кордобе: «Досужие выдумки. У нас нет разрешения от «Краснодара», поэтому не могли вести переговоры. К тому же есть понятия «порядочность» и «корректность»

Ранее появлялась информация, что клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры с агентами колумбийского нападающего без соответствующего разрешения «Краснодара».

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