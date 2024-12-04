Новое оборудование поступило в отделение паллиативной помощи в Химках

Оборудование на 500 миллионов рублей получило отделение паллиативной помощи в Химках. Техника поступила от областного Министерства здравоохранения в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».
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