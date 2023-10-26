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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ремастер рогалика Risk of Rain выйдет 8 ноября Компании Gearbox Publishing и Hopoo Games объявил...

Ремастер рогалика Risk of Rain выйдет 8 ноября Компании Gearbox Publishing и Hopoo Games объявил...

Ремастер рогалика Risk of Rain выйдет 8 ноябряКомпании Gearbox Publishing и Hopoo Games объявили о том, что ранее анонсированный экшен-рогелик Risk of Rain Returns выйдет на Nintendo Switch и ПК через Steam 8 ноября 2023 года.

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