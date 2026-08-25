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Вечерний Новосибирск

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Толпам подростков в ТРЦ Новосибирска дадут помещения для тусовок

Толпам подростков в ТРЦ Новосибирска дадут помещения для тусовок

Об открытии первой «молодежной точки» в ТРЦ рассказали в мэрии Новосибирска. По словам начальника городского департамента молодежной политики Ксении Антоновой, учреждение открыли в ТРЦ «Континент» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и Федерального подросткового центра.

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