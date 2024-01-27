Медведев о первом финале ТБШ в карьере: «К сожалению, не смог дожать Надаля, но это была безумная история»

Он в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю на US Open-2019. – Вы помните, какие у вас были эмоции и чувства перед первым финалом на ТБШ? – О да, мой первый финал был сумасшедшим, потому что в то время я не так хорошо знал свой теннис, как сейчас.