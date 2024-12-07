Русский музей представляет произведения Исаака Левитана в Ярославле

Выставка продлится до 30 марта 2025 года В Культурно-выставочном центре Русского музея на базе Ярославского художественного музея открылась выставка произведений выдающегося русского художника, одного из крупнейших отечественных мастеров пейзажного жанра Исаака Левитана.
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