Русский музей представляет произведения Исаака Левитана в Ярославле

Выставка продлится до 30 марта 2025 года В Культурно-выставочном центре Русского музея на базе Ярославского художественного музея открылась выставка произведений выдающегося русского художника, одного из крупнейших отечественных мастеров пейзажного жанра Исаака Левитана.