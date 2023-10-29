Иран бросил вызов США. Конфронтация неизбежна?

Президент Исламской республики Иран Эбрахим Раиси в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил, что не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в арабо-израильский конфликт.
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