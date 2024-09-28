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Калужские новости

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Калугастат сообщил, сколько калужан не пользуются интернетом

Калугастат сообщил, сколько калужан не пользуются интернетом

Калугастат опубликовал данные по «интернетизации» Калужской области. Согласно его данным, в 2023 году интернетом не пользовалась значительная часть жителей регионаКалугастат опубликовал данные по "интернетизации" Калужской области.

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