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В Советском Союзе мы жили как ручные голуби и не думали, что придется столкнуться с оскалом капитализма

В Советском Союзе мы жили как ручные голуби и не думали, что придется столкнуться с оскалом капитализма

При социализме голодного просто кормили рыбкой, а при капитализме объяснили, что надо дать голодному удочку и пусть ловит рыбы сколько хочет.

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Комментарии
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A
Anodtat
Да головенка твоя тан дерьмом набита, а не мозгами.Или ты сидел при Советах за фарцу.Но гнили в тебе, впрочем как и у остальных помойловых ингерманцев по самое нихочу.
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1 час.
Александр
Где ты каторгу увидела?
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31 мин.
Ингерман Ланская
как не каторга? для всех совков - сегодня каторга... Работать приходится, своими мозгами жить.. а совки то к этому не приучены.... а, совок?
Ответить
6 мин.
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