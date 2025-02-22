Отправлено, но не забыто: 15 смешных смс-фрагментов

В переписке порой рождаются настоящие шедевры, которые заставляют нас смеяться до слез. Их хочется сохранить и показать кому-то, согласитесь? В этой подборке собраны нелепые, абсурдные и смешные фрагменты переписок.
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